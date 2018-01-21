الملك عبد الله لـ"بينس": القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر عدم استقرار محتمل، مشدداً على أن القدس الشرقية، يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية.



وأعرب العاهل الأردني، عن قلقه بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن الاعتراف ليس جزءاً من الحل الشامل للصراع، وفق ما أورد موقع (سبوتنك).



وأكد العاهل الأردني خلال لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في عمان، ضرورة التوصل لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين على حدود 1967 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.



وكان بنس قد وصل إلى الأردن قادماً من مصر، في زيارة التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.