الاحتلال ينشئ قوة احتياط لمواجهة تنظيم الدولة على حدود مصر

فيديو أرشيفي: إسرائيل تدفع بتعزيزات على الحدود المصرية

رام الله - دنيا الوطنأنشأ الجيش الإسرائيلي مؤخراً قوة احتياط خاصة كفريق نخبة من سكان منطقة نيتسانا المجاورة للحدود مع مصر، للتعامل مع أي هجوم طارئ من قبل تنظيم الدولة على الحدود، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) العبرية.وبحسب الصحيفة، فإن تعزيز قوة تنظيم الدولة مؤخراً في سيناء أصبح يشكل إزعاجاً لقوات الجيش والأمن التي قررت تشكيل النخبة من سكان المنطقة، ممن خدموا سابقاً في الجيش والأمن للرد الفوري على أي محاولة للهجوم.وقال عقيد في الجيش الإسرائيلي يخدم كمسؤول عن وحدة عسكرية على الحدود مع مصر: "إن الفريق الذي تم إنشاؤه مؤخراً هو النواة الأولى لوحدة عسكرية كبرى، سيتم تشكيلها وفقاً لمواجهة التهديدات في المنطقة".وأشار إلى أن الوحدة الجديدة مكونة من عشرين شخصاً ومهمتها الرد الفوري على أي حادث أمني يتطور خلال وقوع أي هجوم، مشيراً إلى أن الفريق سيكون مزوداً بمركبات عسكرية حديثة ومعدات تشغيلية مهمة، وسيكون في حالة تأهب دائم.