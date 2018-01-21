قانون جديد صارم ضد زواج السعوديين من أجنبيات خارج البلاد

قانون جديد صارم ضد زواج السعوديين من أجنبيات خارج البلاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شددت وزارة الداخلية السعودية على الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج، عدم الزواج بأجنبية قبل الحصول على إذن.

وأوضحت "الداخلية"، ممثلة في وكالة الوزارة للأحوال المدنية، في تعميم للطلبة المبتعثين بالخارج، أن السبب وراء ذلك، هو تسهيل تسجيل واقعة الزواج والأولاد.

وبحسب مجلة "سيدتي"، أكدت الوزارة على الطلبة المبتعثين عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية في غير دول مجلس التعاون الخليجي، مع الحرص على تجديدها قبل انتهاء تاريخها بستة أشهر تفادياً لإيقاف الخدمات وإيقاع غرامة مالية، وفقاً للصحف المحلية السعودية.

ونوهت "الأحوال المدنية" إلى منع رهن بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ في "أبشر" عن أي فقدان للهوية، مع الحرص على تسجيل المولود في أسرع وقت، وفي أقرب ممثلية للسعودية خلال 30 يوماً.

وبينت "الداخلية" أن سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر، "إنما إثبات للتابعين داخل السعودية فقط".

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