رئيس الوزراء الجزائري: المغرب تغرقنا بالمخدرات

رئيس الوزراء الجزائري: المغرب تغرقنا بالمخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، دولة المغرب بتهريب المخدرات وخصوصاً "الحشيش" إلى الجزائر، مؤكداً أن كميات كبيرة من جذور القنب، تضبط أسبوعياً ومصدرها المغرب.

ووفق وكالة (فرانس برس)، فقد نقلت عن أويحيى قوله: "فيما يخص قضية المغرب والمخدرات، هذا ليس تعليقي أنا.. الجميع يعرف من أي بلد يأتي الحشيش في شمال أفريقيا.. لا يأتينا من أفغانستان البعيدة جداً عنا".

وبحسب أويحيى، فإن قوات الأمن الجزائرية تحتجز "على الأقل مرة في الأسبوع قناطير من المخدرات" قادمة من المغرب.

وأبدى أويحيى أسفه لوضع الشبان الجزائريين الذين يقعون ضحية المخدرات، قائلاً: "المخدرات موجودة في الثانويات والملاعب الرياضية.. لو كان الأمر لي لطبقت عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، ليس من يبيعون غراماً بل من يدخلونه" للبلاد.

فيديو أرشيفي: الجزائر تتهم المغرب بتهديد أمن المنطقة

 

أخبار ذات صلة

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان

بنس: اتفقت مع ملك الأردن على أننا مختلفان

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي &#34;عبدالعزيز التويجري&#34;

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي "عبدالعزيز التويجري"

الجيش الإسرائيلي ينشر وحدة خاصة الحدود مع مصر.. وهذه مهامها

الجيش الإسرائيلي ينشر وحدة خاصة الحدود مع مصر.. وهذه مهامها

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو.. &#34;ثوري فتح&#34;: رسالة الفلسطينيون وصلت للإدارة الأمريكية

فيديو.. "ثوري فتح": رسالة الفلسطينيون وصلت للإدارة الأمريكية

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

الأغا: العجز المالي لـ(الأونروا) مرده أسباب سياسية لتصفية الوكالة الدولية

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن بزعم اجتيازهما السياج الفاصل جنوب قطاع غزة

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

الاغا:تكرار العجز المالي لوكالة الغوث مرده أسباب سياسية وليست مالية

عربي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

مصرع جندييْن سعودييْن قنصاً برصاص الحوثي

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

إسرائيل لن تحاكم حارس سفارتها بعمان وتقول: الأمر مستحيل

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

أكاديميون يطالبون نتنياهو بإلغاء قرار طرد طالبي اللجوء

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي &#34;عبدالعزيز التويجري&#34;

شاهد الصورة الأولى لقاتل الداعية السعودي "عبدالعزيز التويجري"

منوعات

تغريدة محذوفة من غادة عبدالرازق لـ&#34;مي&#34;.. هل خافت على مشاعرها؟

تغريدة محذوفة من غادة عبدالرازق لـ"مي".. هل خافت على مشاعرها؟

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

قرار صارم من تيم حسن بسبب زوجته وفاء كيلاني

مسلسل &#34;الكهف&#34; يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة

مسلسل "الكهف" يخترق حُرمة الميت .. وهذا رد فعل الرقابة

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة