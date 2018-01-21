رئيس الوزراء الجزائري: المغرب تغرقنا بالمخدرات

فيديو أرشيفي: الجزائر تتهم المغرب بتهديد أمن المنطقة



رام الله - دنيا الوطناتهم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، دولة المغرب بتهريب المخدرات وخصوصاً "الحشيش" إلى الجزائر، مؤكداً أن كميات كبيرة من جذور القنب، تضبط أسبوعياً ومصدرها المغرب.ووفق وكالة (فرانس برس)، فقد نقلت عن أويحيى قوله: "فيما يخص قضية المغرب والمخدرات، هذا ليس تعليقي أنا.. الجميع يعرف من أي بلد يأتي الحشيش في شمال أفريقيا.. لا يأتينا من أفغانستان البعيدة جداً عنا".وبحسب أويحيى، فإن قوات الأمن الجزائرية تحتجز "على الأقل مرة في الأسبوع قناطير من المخدرات" قادمة من المغرب.وأبدى أويحيى أسفه لوضع الشبان الجزائريين الذين يقعون ضحية المخدرات، قائلاً: "المخدرات موجودة في الثانويات والملاعب الرياضية.. لو كان الأمر لي لطبقت عقوبة الإعدام على مهربي المخدرات، ليس من يبيعون غراماً بل من يدخلونه" للبلاد.