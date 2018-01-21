مناشدة للدكتورعواد من مواطن يعاني حروق من الدرجة الثالثة



مع العلم أنه يرقد الآن في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس وحالته خطيرة جدا، وتحتاج منكم إلى تدخل سريع لإنقاذ حياته.



آملين منكم سرعة الاستجابة لمطلبنا الانساني، ودمتم زخرا للوطن وبلسما للمرضى وأصحاب الحاجةوتقبوا منا فائق الإحترام لسيادتكم



للتواصل جوال/ 0598144786 أو 0599450535







رام الله - دنيا الوطنتناشدكم بإسم الإنسانية عائلة المصاب / كامل زياد كامل العقاد - رقم هوية 802952440 من قطاع غزة - محافظة خانيونس، بضرورة الإسراع فى تحويله لتلقي العلاج الضروري لإنقاذ حياة إبننا إلى مشافي داخل الخط الاخضر، حيث أنه أصيب بصعقة كهربائية الأسبوع الماضى أدت الى حروق من الدرجة الثالثة في أنحاء جسمه.