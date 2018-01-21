أطفال أسرة اليازوري من يساعدهم وينقذهم من مرض التوحد؟

أطفال أسرة اليازوري من يساعدهم وينقذهم من مرض التوحد؟
رام الله - دنيا الوطن
فادي ومحمد ويوسف من عائلة اليازوري، أطفال بعمر الزهور  مصابون بمرض التوحد، وما زاد مرضهم ومعاناتهم، عدم استطاعة والدهم دفع تكاليف علاجهم في مؤسسة خاصة تعتني بهم، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

الوالد المكلوم الذي لا يزيد راتبه عن ١٧٠٠ شيكل فتش عن مؤسسة أخرى أقل تكلفة فلم يجد، مما اضطره إلى أن يجلسهم في البيت؛ ليتولى مع زوجته خدمتهم على اعتقاد أنه سيخفف عنهم، لكن العكس هو الصحيح، حيت زاد مرضهم وتوحدهم.

الوالد ياسر اليازوري من سكان مدينة الزهراء، الذي يعيل أسرة مكونة من خمسة أطفال، ثلاثة منهم مصابون باضطرابات التوحد فادى (9 سنوات) ومحمد (8 سنوات) ويوسف (6 سنوات) قال وعلامات الحزن والألم بادية على وجهه، "لم أترك مكاناً إلا وذهبت إليه من أجل علاج أطفالي المرصى، سواء من أطباء ومراكز وجمعيات ومؤسسات المجتمع، وأنفقت من وراء ذلك مصاريف وتكاليف عالية جداً إلى أن أنهكنى الحال، ولم أجد التحسن ولو بشيء بسيط".
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وأشار الوالد إلى أنه ومنذ 11 شهراً وأطفاله فى البيت بدون أى رعاية أو متابعة بسبب الأوضاع المادية الحالية، وضيق الحال وتدني الرواتب. 

وتابع قائلاً: من جديد دلوني على مركز الإرادة  لحالات التوحد المتخصص فى المجال، لكن تفاجأت بالتكاليف العالية فيه، حيت طلبوا مني مبلغ  2100 شيكل لدخولهم المركز، وهذا لا أقدر حتى على جزء بسيط منه، وخاصة أنى مستأجر ومرتبي لا يتجاوز 1700 شيكل، وكذلك التزامات مصروفات الأسرة وأطفالي المرضى.

وفي حالة من الحزن، وتكاد الدموع تتساقط من عينيه قال: أتمنى على الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الصحة والدكتور رمضان طنبورة، وأهل الخير، أن ينظروا بعين الرحمة والشفقة لأطفالي  من خلال تقديم المساعدة لدمجهم فى المكان الصحيح، حتى ينفعوا أنفسهم وبلدهم.

وختم صرخته قائلاً: أنا لا أطلب المستحيل غير علاج أطفالي في مؤسسة خاصة تعتني بهم، فأنا عندما أراهم ولا أقدر على علاجهم، أتمنى الموت.

للتواصل / 0599605344




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