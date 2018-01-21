بعد عودة الخطوط المنقطعة..هذا هو جدول الكهرباء المعمول به حالياً

أكد مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء محمد ثابت، أن الجدول المعمول به حالياً هو ست ساعات وصل مقابل 12 قطع، مبيناً أن خطي غزة وفلسطين عادا للعمل بعد انقطاعهما أثناء المنخفض.





وأكد ثابت، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة (120) ميجاوات، بينما تعمل الخطوط المصرية بقدرة (14) ميجاوات بعد عودة خطي غزة 1 + فلسطين يوم أمس.





وتابع نتسلم من محطة التوليد طاقة بقرابة (58) ميجاوات، حيث بلغ مجموع الطاقة المتوفرة اليوم (192) ميجاوات تقريباً.





ويبلغ احتياج القطاع (500) ميجاوات تقريباً، عجز الطاقة قرابة (308) ميجاوات تقريباً.





ودعت الشركة جميع المواطنين غير الملتزمين بدفع استهلاكهم من الكهرباء إلى ضرورة الإسراع بالإيفاء بالتزاماتهم وتصويب أوضاعهم؛ لتتمكن الشركة من الاستمرار بتقديم خدمة أفضل وتوفير ساعات كهرباء مناسبة.



رام الله - دنيا الوطن