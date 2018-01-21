الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين بينهم طفلان ويستدعي أربعة آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 مواطنين، بينهم طفلان، من أنحاء متفرقة في محافظة الخليل، كما سلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.





وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين نور عبد الحافظ أبو شمعة (15 عاماً)، وجبر ربحي جبر البدوي (15 عاماً)، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في مخيم العروب شمالاً.





وأضافت المصادر، أن تلك القوات اعتقلت المواطن عياد عويضات من قرية شيوخ العروب، واحدوش أنور احدوش، وعلاء فيصل عرعر من بلدة صوريف غربا، وموسى رشيد ونجليه نزار ومصعب من بلدة يطا جنوبا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.





كما سلمت قوات الاحتلال بلاغات لكل من: حسام أبو شخيدم من مدينة الخليل، وخلدون نور الدين المحاريق من بلدة السموع، وعبد كمال الطيطي، والأسير المحرر محمد رباح فضيلات من مخيم العروب، لمراجعة مخابراتها.





رام الله - دنيا الوطن