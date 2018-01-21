40 عائلة مقدسية تزور أبناءها الأسرى في (جلبوع)

رام الله - دنيا الوطن

انطلقت فجر اليوم الأحد، حافلات تقل عشرات العائلات الفلسطينية من مدينة القدس المحتلة، لزيارة أبنائها الأسرى في سجون الاحتلال.



ونقل مكتب إعلام الأسرى عن رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب قوله: إن أربعين عائلة مقدسية، توجهت فجراً إلى سجن (جلبوع) لزيارة أبنائها الأسرى على نفقتها الخاصة، رغم الأجواء قاسية البرودة.



وتضطر العائلات المقدسية منذ عدة أشهر إلى تسيير حافلات لزيارة الأسرى على نفقتها الخاصة، منذ تقليص هيئة الصليب الأحمر الدولية زيارات المعتقلين إلى مرة واحدة بدلاً من مرتين شهرياً.