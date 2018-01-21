صحيفة إيرانية تهاجم حماس: حسابها البنكي في طهران وتتخندق مع الرياض

صحيفة إيرانية تهاجم حماس: حسابها البنكي في طهران وتتخندق مع الرياض
الصورة التي نشرتها الصحيفة الايرانية
رام الله - دنيا الوطن
شنت صحيفة (قانون) الإيرانية التابعة للتيار الإصلاحي في إيران حركة حماس بشدة، في افتتاحيتها أمس السبت، التي جاءت بعنوان: "حماس منحنية الهامة وفارغة اليد".

ووفق صحيفة قانون، فقد نشرت صورة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وهو يرفع علم المعارضة السورية، للتأكيد على أن مشروع ومواقف حماس لا تتوافق وتتناسب مع السياسية الخارجية الإيرانية والمشروع الإيراني بالمنطقة.

واستهلت صحيفة (قانون) كلمتها بالمثل الفارسي القائل "آزموده را آزمودن خطاست" (تجريب المجرب خطأ) للهجوم على حماس وقالت: حماس كالأداة التي انتهى استخدامها وفاعليتها، وفقدت الحركة أملها من دعم المحور العربي- الغربي، وكان ذلك واضحاً في رسالة إسماعيل هنية لمرشد خامنئي.

وتابعت الصحيفة الإيرانية: "مسؤولينا في السنوات الماضية بلا شك لم يهتموا بهذه المجموعة، وفي السنوات المقبلة لن يهتموا بحماس أيضاً، لأن هذه المجموعة التي تدعي بأنها حركة مقاومة رسبت في اختبارها".

وهاجمت الصحيفة موقف حركة حماس الداعم للمعارضة السورية وقالت: "نحن جميعاً نتذكر أنه في ذروة الصراع في سوريا، فإن حركة حماس بسبب أيديولوجيتها وقفت ضد بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة".

وتباهت صحيفة (قانون) بمعاداتها لحركة حماس وقالت: "نحن في صحيفة قانون أيضا شككنا في أهداف هذه المجموعة وكتبنا في تقرير سابق تحت عنوان (حماس، الحساب البنكي في طهران، والخندق في الرياض)، وحذرنا من خطورة الثقة بهذه المجموعة"، على حد تعبيرها.

 وزعمت الصحيفة، أن "حماس كانت تنشر أحياناً مقالات تعبر عن التقارب الفكري لبعض الفلسطينيين وتنظيم الدولة، كما وفي احتفالاتهم كانوا يرفعون علم التنظيم"، كما زعمت "أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت اثنين من الفلسطينيين، وهم يحملون راية تنظيم الدولة السوداء أمام منزل إسماعيل هنية في قطاع غزة، وعند تشييع جثمانيهما كانت توابيتهم ملفوفة بأعلام تنظيم الدولة".

واعتبرت صحيفة (قانون) أن يد حماس ملطخة بدماء الشعب اليمني، بسبب موقف حركة حماس الداعم والمؤيد لعمليات عاصفة الحزم السعودية في اليمن.

ووصفت صحيفة (قانون) حركة حماس بعباد المال، وقالت: "حسن نصر الله كشف حركة حماس في إحدى خطاباته، وقال بأنه عندما اجتمع وفد حركة حماس مع السعودية، قال وفد حماس للسعودية: بأنه في حال تقدم لنا المملكة السلاح وتدعمنا مالياً فإننا مستعدون لقطع علاقتنا بإيران".

وتابعت الصحيفة هجومها على حركة حماس، واعتبرت مواقفها تتسم بـ"الخيانة"، وقالت: قبل اندلاع الأزمة اليمنية، وحتى صعود نجم تنظيم الدولة، كشفت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية سياسة هذه المجموعة، أو كما يسميها محبوها حركة مقاومة، إنها مجموعة أين ما سيكون المال ستكون متواجدة، ولا ينبغي أن يسمح لهم أن يستمروا في ألاعيبهم.

ونقلت صحيفة (قانون) تصريحاً لإسماعيل كوثري، أحد قيادات الحرس الثوري وعضو سابق في لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله: هذه الحركة (حماس) لديها أخطاء في الماضي، ولم يتعلموا الدرس من سوريا، وتعرضوا لأخطاء استراتيجية".

وطالبت الصحيفة المسؤولين في إيران بعدم الثقة بحماس، وقالت: حماس ليس لديها تاريخ مناسب، واليوم ليس لها مكان بالمنطقة، ويؤمن الشعب الإيراني بالدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد، على أساس دستوره، ولا ينبغي التصرف بطريقة نسمح لكل مجموعة تخلت عن إيران، تعود مجدداً لإيران بعدما أصبحت أياديها فارغة.

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