صورة: براءة نابليون من تحطيم أنف تمثال أبو الهول

رام الله - دنيا الوطنأوردت صحيفة (الغارديان) البريطانية دليلاً جديداً، ينفي الرواية بشأن تسبب جنود فرنسيين أثناء حملة نابليون بونابرت على مصر، في تحطيم أنف التمثال الفرعوني أبو الهول، خلال تدريبات عام 1798.وقالت الصحيفة، إن لوحة زيتية، توضح (أبو الهول) دون أنف، رسمها قائد بحري دنماركي يدعى فريدريك لويس نوردن، قبل ولادة نابليون بقرون.وكان المؤرخ المصري المقريزي كتب عن أنف (أبو الهول) المفقود، خلال القرن الـ15، قائلاً إن "شيخاً فاطمياً متعصباً "يدعى محمد صائم الدهر، هو من كسر أنف تمثال أبو الهول، لكن غالبية الروايات التاريخية، تستند إلى أن الأسباب المناخية وعوامل التعرية وراء تحطم أنف أبو الهول".