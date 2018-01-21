فيديو: البيت الأبيض يتوقف عن استقبال اتصالات الأمريكيين

فيديو: البيت الأبيض يتوقف عن استقبال اتصالات الأمريكيين
البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
توقفت خدمة البيت الأبيض للعلاقات العامة عن الاستجابة لمكالمات المواطنين الهاتفية، واستبدل موظفو المكتب بجهاز آلي للرد على المكالمات، والذي يخبر المتصلين أنه تم تعليق عمل الحكومة الاتحادية بسبب التأخير في اعتماد الميزانية.

فبحسب موقع (ماشابال) الذي أكد عن توقف خدمة البيت الأبيض للاستجابة على مكالمات المواطنين.

وبحسب الفيديو، الذي تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) لدى الاتصال بالبيت الأبيض، يقوم جهاز الرد الآلي بالرد قائلاً: "لسوء الحظ لايمكننا اليوم الرد على اتصالاتكم لأن الديمقراطيين في الكونغرس لايقومون بتمويل الميزانية، بما في ذلك تمويل جيشنا والأمن القومي بسبب الخلاف على مسألة الهجرة".

فيديو: البيت الأبيض يتوقف عن استقبال اتصالات الأمريكيين
 

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