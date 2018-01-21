مقتل أمريكيين في تحطم طائرة مروحية جنوب كاليفورنيا

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الأمريكي، اللفتانت كولونيل جاسون براون، إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش من طراز أباتشي تحطمت أمس السبت في لاوية كاليفورنيا مما أدى إلى مقتل جنديين.



وأوضح أن تحقيقاً يجري في سبب تحطم الطائرة في مركز التدريب الوطني في فورت إروين في جنوب كاليفورنيا، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وقال متحدث آخر باسم الجيش إن الطيار ومساعده قُتلا ولكنه لم يذكر اسميهما موضحا أنه لم يتم إبلاغ أسرتيهما بعد.



وقالت غراندي جيل المتحدثة باسم الجيش في فورت كارسون إن قاعدة الطاقم والطائرة كانت في فورت كارسون في ولاية كولورادو.



وكانت الطائرة في عملية تدريب روتينية في القاعدة الواقعة في صحراء موجافي.