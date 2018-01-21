ماذا قال ترامب للعاهل المغربي عن قراراته في القدس؟

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في رسالة بعث بها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس: إنه يدعم حل الدولتين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ووفقًا لوكالة الأنباء المغربية، فإن ترامب أكد في رسالته أنه حريص على التوصل إلى اتفاق دائم للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بناء على حل الدولتين، إذا ما التزم به الطرفان.



وأوضح ترامب، أنه يقدر الأهمية التي تكتسيها مدينة القدس بالنسبة لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام.



وجدد ترامب حديثه القديم بأن "القدس يجب أن تبقى مكانًا يصلي فيه اليهود بالحائط الغربي، ويسير فيه المسيحيون على محطات الصليب، ومكاناً يُصلي فيه المسلمون بالمسجد الأقصى".



وشدد ترامب على أن حدود القدس هي جزء من المفاوضات بشأن الوضع النهائي، وأن الولايات المتحدة الأميركية لا تتخذ أي موقف بشأن هذه الحدود.



وجاءت رسالة ترامب رداً على رسالة تلقاها من الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس عبر فيها عن انشغاله العميق، وقلقه إزاء اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمها نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، حسب الوكالة.