نافياً تصريحات منسوبة له.. الأحمد: مصممون على تحقيق الوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، على تصميم حركته والقيادة بقيادة الرئيس محمود عباس على تحقيق المصالحة الوطنية.



وأضاف الأحمد، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن حركته لن تلتفت يميناً أو يساراً ومصممة على تحقيق الوحدة الوطنية.



وشدد الأحمد، على أن ما نسب إليه من تصريحات بخصوص المصالحة "مفبرك ويثير السخرية"، وأنه لم يُدل بأي تصريحات خلال اليومين الماضيين، وهو متواجد في تونس للمشاركة بمؤتمر تضامني مع شعبنا.



وناشد الأحمد أبناء شعبنا عدم التعاطي مع مثل هذه الأخبار المفبركة، التي تأتي في وقت تتعرض فيه قضيتنا الفلسطينية بأكملها إلى مخاطر حقيقية ومشروع تصفية.