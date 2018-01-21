فيديو.. تركيا: دمرنا 108 أهداف للأكراد في عفرين

فيديو.. تركيا: دمرنا 108 أهداف للأكراد في عفرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة التركية، أن طائراتها دمرت 108 أهداف عسكرية، تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم الدولة، في سبع مناطق، شمالي سوريا.

وتضمنت الأهداف المدمرة مخابئ وملاجئ ومستودعات ذخيرة تعود للتنظيمين المذكورين، وذلك في إطار عملية غصن الزيتون. وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة التركية، أن 72مقاتلة شاركت في تدمير الأهداف المذكورة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد البيان أنه يجرى اتخاذ التدابير اللازمة، للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا، بولاية هطاي جنوبي البلاد.

ووصلت التعزيزات إلى بلدة ريحانلي، في هطاي، وتضمنت دبابات وثلاث حافلات تحمل وحدات خاصة. وتأتي تلك التعزيزات عقب بدء عملية غصن الزيتون، التي أطلقها الجيش التركي، في مدينة عفرين، شمال غربي سوريا.

بالمقابل، صرح الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية، بروسك حسكة، بأن عشرة أشخاص قُتلوا جراء القصف التركي على منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وأوضح بروسك أن الضحايا هم سبعة مدنيين، إضافة إلى مقاتلتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية. وأضاف أن الغارات أدت أيضاً لإصابة ثلاثة عشر مدنياً.

وكان رئيس الوزراء التركي أكد أن قوات بلاده ستنفذ ما وصفها بالأنشطة الضرورية في عفرين يوم الأحد بناء على التطورات

فيديو: عملية عسكرية تركية في عفرين

 

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