الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويسلم بلاغاً لرابع من بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في بيت لحم، طالت ثلاثة شبان، فيما سلمت بلاغاً لرابع لمراجعة مخابراتها.



وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: بهاء عارف العمور (22 عاما) من بلدة تقوع شرقاً، ونور كمال معمر (20 عاماً)، ومحمد سعيد أبو حارثية من بلدة بتير غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



كما سلمت تلك القوات المواطن خالد حسن عبيات (48 عاماً) من منطقة ظهرة الندى جنوب شرق بيت ساحور بلاغاً؛ لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عتصيون)، بعد دهم منزله وتفتيشه.