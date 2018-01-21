ترامب: ندعم حل الدولتين وحدود القدس جزء من مفاوضات الوضع النهائي

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، دعمه لحل الدولتين لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



جاء ذلك في رسالة بعث ترامب إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وذكرت وكالة الأنباء المغربية أمس السبت، أن ترامب قال في رسالته: إنه حريص على التوصل إلى اتفاق دائم للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بناء على حل الدولتين إذا ما التزم به الطرفان.



وأكد ترامب أنه يقدر الأهمية التي تكتسيها مدينة القدس بالنسبة لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية.



وجاء في رسالة الرئيس الأميركي: "القدس يجب أن تبقى مكاناً يصلي فيه اليهود بالحائط الغربي، ويسير فيه المسيحيون على محطات الصليب، ومكاناً يصلي فيه المسلمون بالمسجد الأقصى".



وشدد ترامب على أن حدود القدس هي جزء من المفاوضات بشأن الوضع النهائي، وأن الولايات المتحدة الأميركية لا تتخذ أي موقف بشأن هذه الحدود.



وجاءت رسالة ترامب رداً على رسالة تلقاها من الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس عبر فيها عن انشغاله العميق، وقلقه إزاء اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعزمها نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية إليها، حسب الوكالة.



وتتزامن رسالة ترامب إلى العاهل المغربي مع بدء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، جولة شرق أوسطية تقوده إلى مصر والأردن وإسرائيل.