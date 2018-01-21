الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى غائم

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى غائم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً أحياناً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

فيما تتأثر البلاد، يوم الثلاثاء، اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وبارداً وماطراً على فترات، حيث تسقط بإذن الله، الامطار على مختلف المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

أخبار ذات صلة

عريقات: إسرائيل تسعى للسيطرة على حدود نهر الأردن والمعابر والمياه الإقليمية

عريقات: إسرائيل تسعى للسيطرة على حدود نهر الأردن والمعابر والمياه الإقليمية

مناشدة للدكتورعواد من مواطن يعاني حروق من الدرجة الثالثة

مناشدة للدكتورعواد من مواطن يعاني حروق من الدرجة الثالثة

هآرتس: السلطة الفلسطينية تتجهز لحشد عربي وأوروبي لدعم (أونروا)

هآرتس: السلطة الفلسطينية تتجهز لحشد عربي وأوروبي لدعم (أونروا)

تنقل 3895 مسافراً السبت على معبر الكرامة

تنقل 3895 مسافراً السبت على معبر الكرامة

أطفال أسرة اليازوري من يساعدهم وينقذهم من مرض التوحد؟

أطفال أسرة اليازوري من يساعدهم وينقذهم من مرض التوحد؟

المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مناشدة للدكتورعواد من مواطن يعاني حروق من الدرجة الثالثة

مناشدة للدكتورعواد من مواطن يعاني حروق من الدرجة الثالثة

تنقل 3895 مسافراً السبت على معبر الكرامة

تنقل 3895 مسافراً السبت على معبر الكرامة

أطفال أسرة اليازوري من يساعدهم وينقذهم من مرض التوحد؟

أطفال أسرة اليازوري من يساعدهم وينقذهم من مرض التوحد؟

المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم للأقصى

عربي

صورة: براءة نابليون من تحطيم أنف تمثال أبو الهول

صورة: براءة نابليون من تحطيم أنف تمثال أبو الهول

فيديو.. تركيا: دمرنا 108 أهداف للأكراد في عفرين

فيديو.. تركيا: دمرنا 108 أهداف للأكراد في عفرين

اليوم: بنس يلتقي العاهل الأردني قبل التوجه لإسرائيل

اليوم: بنس يلتقي العاهل الأردني قبل التوجه لإسرائيل

الرئيس المصري يبحث مع بنس التطورات في المنطقة

الرئيس المصري يبحث مع بنس التطورات في المنطقة

منوعات

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة

الحالة الخامسة خلال أشهر.. وفاة نجمة أفلام للكبار في ظروف غامضة

بيكيه وشاكيرا في موقف مُحرج .. شتائم جنسية 3000 مرة

بيكيه وشاكيرا في موقف مُحرج .. شتائم جنسية 3000 مرة

ملابس غادة عبدالرازق الرياضية تكشف حقيقة جسدها

ملابس غادة عبدالرازق الرياضية تكشف حقيقة جسدها

رجاء الجداوي تكشف عن وصية خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا لها

رجاء الجداوي تكشف عن وصية خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا لها