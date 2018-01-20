17 قتيلا على الأقل بحريق في مصنع بلاستيك بالهند

17 قتيلا على الأقل بحريق في مصنع بلاستيك بالهند
رام الله - دنيا الوطن
 لقي 17 عاملا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، في حريق بمصنع للبلاستيك في المنطقة الصناعية شمال العاصمة الهندية نيودلهي، بحسب ما ذكرته "فرانس برس" نقلا عن أجهزة الإنقاذ بالعاصمة.

وشب الحريق في قبو المصنع الواقع في مبنى من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية في بوانا بضواحي نيودلهي، وبحسب السلطات فإن المبنى قد يكون استخدم أيضا لتخزين ألعاب نارية.

وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى الطوابق العلوية لتحاصر نحو 20 عاملا كانوا يمارسون عملهم، بحسب ما ذكر برافين كومار أحد مسؤولي أقسام الطوارئ في نيودلهي.

وأضاف "تم إخراج 17 جثة" من المبنى، موضحا أنه تم نقل شخصين مصابين إلى المستشفى.

ولم يعرف حتى الآن مصير سائر العمال فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

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