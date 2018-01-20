تظاهرت في مدن إسرائيلية ضد الفساد الحكومي وقانون "السوبر ماركت"

رام الله - دنيا الوطن

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في عدة مدن إسرائيلية بمشاركة بعض السياسيين من معسكر المعارضة ضد الفساد الحكومي وما يعرف بقانون "السوبر ماركت" الذي أقر مؤخرا في "الكنيست".



وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الآلاف تظاهروا في الساحة الرئيسية بمدينة تل أبيب ضد الفساد الذي يطال كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية وللمطالبة بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



ووصف بعض المتظاهرين نتنياهو وعائلته بـ "العائلة الفاسدة"، وسط مطالبات بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو وزوجته.



كما تظاهر الآلاف أمام منزل المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية أفيحاي ماندلبليت احتجاجا على قانون "السوبر ماركت" والذي ينص على إغلاق المحال التجارية أيام السبت، حيث عملت الشرطة على محاولة منع اقتراب المسيرة من المنزل.