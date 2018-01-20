الزهار: فتح تريد من حماس القبول بالوضع المهين الذي يعيشه قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

أكد محمود الزهارعضو المكتب السياسي لحركة حماس أن الضفة الغربية تستعيد دورها المقاوم من جديد، داعيا مصر للإعلان عن الجهة التي عطلت المصالحة.



وأكد الزهار، عودة العلاقات بين حركته وإيران إلى جانب دول أخرى لم يسمها، مشيراً وجود جهد مخابراتي إسرائيلي لمعرفة عدد الأسرى لدى حماس في غزة.



جاء ذلك في لقاء خاص أجراه الصحفي صالح الناطور على قناة القدس الفضائية اليوم السبت.



وقال الزهار " في الضفة الغربية مخزون مقاوم لا يمكن أن يُقدره إلا من يعرفه.نحن نعرف أن هذا المخزون إذا استمر ووقف التنسيق الأمني سنحقق إنجازات".



وشدد الزهار على أن الضفة الغربية لا تحتاج توجيهات من غزة، وأن تحميل الاحتلال الإسرائيلي غزة المسئولية عن العمليات في الضفة هو لتبرير شن العدوان على القطاع.



وفي رده على تهديدات داعش لحركة حماس، قال الزهار " ما حدث في سيناء (اغتيال تنظيم الدولة شخص بتهمة تهريب السلاح لحماس) هو من عمل مخابرات دولية وإسرائيلية، وأن

تنظيم داعش يتم استنساخه في سيناء للقضاء على القضية الفلسطينية".



المصالحة

ودعا الزهار، مصر راعية عملية المصالحة أن تعلن عن الجهة التي عطلته، ومن يتحمل مسئولية فشلها.



وأضاف الزهار" فتح تريد من حماس القبول بالوضع المهين والمدمر الذي يعيشه قطاع غزة تحت مسمى المصالحة، مشيرا الى امتلاك حركته "خيارات وتصورات واضحة لتخفيف هذا الوضع الذي لعبت السلطة دورًا أساسيًا في وجوده".



وفي رده على رفض حماس حضور جلسة المجلس المركزي، قال الزهار " أرادو لحماس أن تكون شاهد زور وتلوث نفسها وتاريخها بأن تحضر مثل هذه المجالس".



ووصف الزهار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أنه غير متزن في تصرفاته وأفكاره"، وصاحب جريمة قطع المعونات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "انروا".



وقال "المطلوب تصفية القضية الفلسطينية، في ظل ظرف الدول العربية التي ارتبطت الآن بعلاقات وثيقة مع الكيان الإسرائيلي، والغرب يجاهر بدعم الكيان دون حرج".



أزمة مالية

وحول إذا ما كانت حماس تعاني أزمة مالية، قال الزهار " أزمة حماس المالية، دليل أنها جزء من الشعب الفلسطيني وتعاني مثله، وأزمتنا انعكاس لتراجع دعم دول كانت تدعمنا".



وأكد الزهار عودة العلاقات ما بين حركته وإيران وعدد من الدول لم يسمها، وقال " نريد أن نطور هذه العلاقة".



وشدد على وجود جهد مخابراتي إسرائيلي لمعرفة عدد الأسرى لدى حماس في غزة".



واتهم الزهار، الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية استهداف أحد كوادر الحركة في بيروت مؤخراً، عبر عملائه.