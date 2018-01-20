آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله

آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله
رام الله - دنيا الوطن
حمّلت د. آمال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سابقاً، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وما يسمى بمصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير حسين عطا الله في سجون الاحتلال نتيحة الإهمال الطبي.

وطالبت حمد، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الجريمة البشعة، التي تضاف إلى جرائم الاحتلال التي لا تتوقف بحق شعبنا الفلسطيني.

وأدانت وبشدة في تصريح صحفي لها اليوم، هذه الجريمة النكراء، مؤكدة أنها تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أسرانا واسيراتنا في سجون الاحتلال، والتي تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية.  

وأضافت حمد: أن ما يتعرض له الأسرى، يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وأن الخطر الشديد الذي يتعرض له الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، هو إعدام بدم بارد، مؤكدة أن ملف الشهداء الأسرى، سيبقى حاضراً أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك لتقديم مسؤولي الاحتلال للمحاكمة، ومطالبة المؤسسات الحقوقية والدولية، بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

كما دعت حمد المنظمات الدولية، وخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى تحمل مسؤوليتها تجاه قضية الأسرى، والقيام بدورها في ظل استمرار الممارسات والانتهاكات المتواصلة بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

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