إصابة طفل بجروح بليغة في حادث دهس بجنين

رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل يبلغ من العمر (10 سنوات) بجروح بليغة، مساء اليوم السبت، جراء تعرضه لحادث دهس على المدخل الجنوبي لمدينة جنين.



وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن مركبة دهست طفلاً، ما أدى لإصابته بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى مستشفى الرازي لخطورة وضعه الصحي.



وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فتحت تحقيقاً في الحادث، وقامت بتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.



وناشد البيان، السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.