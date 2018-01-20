بنك فلسطين ينفي أنباء مصادرة أراضي وممتلكات التجار المقترضين بغزة

بنك فلسطين ينفي أنباء مصادرة أراضي وممتلكات التجار المقترضين بغزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
نفت مصادر عاملة في بنك فلسطين، مساء اليوم السبت، الأنباء التي يجري تداولها عن مصادرة إدارة البنك لأراضي وممتلكات تعود لعدد من التجار المقترضين من البنك في قطاع غزة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ "دنيا الوطن"، إن ما يجري تداوله عارِ عن الصحة، وأن البنك لم يتخذ قراراً بهذا الشأن.

يذكر، أن مواطنين تداولوا خبراً مفاده: أن بنك فلسطين صادر عدداً من الأراضي والممتلكات، التي تعود لتجار مقترضين من البنك.

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