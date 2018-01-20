الجيش التركي يطلق عملية "غصون الزيتون" في عفرين السورية

رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش التركي مساء السبت، إنه أطلق عملية عسكرية في مدينة عفرين بشمال غربي سورية وأطلق عليها اسم "غصن الزيتون".



وأوضحت رئاسة الأركان التركية في بيان نقتله وكالة الأناضول الرسمية إن "عملية (غصن الزيتون) تهدف لإرساء الأمن والاستقرار على حدودنا وفي المنطقة، وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين"، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.



وأضاف البيان: "العملية تجري في إطار حقوق بلادنا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة مع احترام وحدة الأراضي السورية".



وتابع البيان: "عملية غصن الزيتون تستهدف الإرهابيين فقط ويجري اتخاذ كل التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار".



وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له في محافظة كوتاهية اليوم: "عملية عفرين بدأت فعليا على الأرض".



وكانت القوات المسلحة التركية استهدفت في وقت سابق اليوم، تحصينات ومخابئ تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، ردا على نيران أطلقها مسلحو الحزب من منطقة عفرين، بحسب رئاسة الأركان التركية.