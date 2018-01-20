فيديو: فتح: قرار ترامب تحدٍ للقانون الدولي ولعقيدة المسلمين والمسيحيين

فيديو: جانب من الفعالية

خاص دنيا الوطن - محمد جلونظمت حركة (فتح) في منطقة الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)، اليوم السبت، فعالية بعنوان "القدس قبلة الثائرين" في صالة نادي مخيم البريج، بمناسبة ذكرى انطلاقتها، والتعبير عن رفضها واستنكارها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة إسرائيل.وقالت نجاح عليوة عضو الهيئة القيادية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية: إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ولا نقبل بسيادة غيرها، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقض لكل المواقف الأمريكية، وتحدٍ سافرٍ لعقيدة المسلمين والمسيحيين، مؤكدة أن أمريكا اختارت، أن تتحدى القانون الدولي، لذلك فهي لم تعد وسيطاً لعملية السلام.وأكدت عليوة، أن حركتها ستذهب إلى كل الخيارات، ولن يتوقفوا عن الكفاح من أجل حماية المقدسات والأراضي الفلسطينية، وأن هناك ثوابت ومقدسات لا يمكن التنازل عنها.وأوضح أنه منذ انطلاق الحركة، أدركت مسيرتها في العمل النضالي الطويل والشاق، وتسعى لتطوير مؤسساتها من خلال أشبالها وزهراتها، والعمل على تعزيز القدرات التنظيمية والذاتية.بدوره، قال مصطفى أبو حجير، أمين سر منطقة الشهيد (أبو جهاد): إن الهدف من هذه الفعالية هو تسليط الضوء على مدينة القدس ومساجدها، لإيصال رسالة للعالم بأننا لا يمكن أن نتنازل عن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ولا يمكن القبول بأية عاصمة غيرها.وأشار أبو حجير إلى أن إسرائيل تظن أن الكبار يموتون والصغار ينسون، مشدداً على أن الصغار لا يمكن أن ينسوا مدينة القدس وأرضهم فلسطين، والاستمرار في الاحتجاجات والفعاليات حتى تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.من جانيها، أوضحت فتحية عويضة مفوضة الأشبال والزهرات في منطقة الشهيد (أبو جهاد): أن الرسالة الوحيدة لهذه الفعالية هي الرفض والاستنكار لقرار ترامب، الذي اعتبر أن القدس عاصمة إسرائيل، وتهدف إلى تعزيز الثقة والثقافة والوعي التنظيمي عند الأشبال والزهرات في المنطقة.