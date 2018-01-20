تفاصيل جديدة تكشفها صحيفة لبنانية حول تفجير صيدا





وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، ابتعدت المجموعة عن محيط المنزل، بعد زرع العبوة، ثم عادت قرابة السابعة والنصف، وبقيت في انتظار نزوله من منزله إلى سيارته.



وفور تفجير العبوة، غادرت المجموعة المكان، باتجاه بيروت، حيث تفرّقت، وفيما ضاع أثر باقي أفراد الشبكة، تمكّن محققو "المعلومات" من العثور على آثار تقنية لرأس الشبكة، في العاصمة، أدّت إلى تحديد هويته، فتبيّن أنه بيتية، والاستمرار في ملاحقة "آثاره" أوصل المحققين إلى مطار رفيق الحريري، فتبيّن أن بيتية غادر لبنان ليل الأحد- الاثنين، متوجهاً إلى أمستردام.



وتحدثت مصادر أمنية للصحيفة عن وجود موقوف لدى الاستخبارات، يتحفّظ المسؤولون الأمنيون عن كشف مدى صلته بالشبكة، وقد دهم محققو "المعلومات" منزل بيتية في طرابلس، واستجوبوا عدداً من أفراد عائلته، وضبطوا وثائق ومعدات يجري تحليلها لمعرفة ما إذا كانت ستفضي إلى أدلة تساهم في كشف معلومات إضافية عن المشتبه به.



وخلص تقرير صحيفة (الأخبار) اللبنانية إلى أنّ التحقيقات التي أُجريت طوال الأيام الستة الماضية، سمحت بالجزم بأن بيتية ومجموعته يعملون لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية، وأنه رأس الشبكة جنّدته هذه الاستخبارات خارج الأراضي اللبنانية.









فيديو أرشيفي: انفجار السيارة في صيدا





ويجري التدقيق فيما إذا كانت لديه صلات بعمليات أمنية نفّذها العدو في لبنان سابقًا.

رام الله - دنيا الوطنتمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية من كشف تفاصيل تفجير صيدا، الذي وقع الأحد الماضي، واستهدف الناشط في حركة حماس، محمد حمدان، والذي نجا من محاولة الاغتيال، بحسب ما أوردته صحيفة (الأخبار) اللبنانية في تقرير لها اليوم السبت.وبحسب الصحيفة، فإنّ حمدان، وبدلًا من الجلوس في السيارة وتشغيل المحرّك، قرر مدّ يده من خارج السيارة، وتحريك مفتاح التشغيل، فيما جسده لا يزال خارجها، ثم تحرك نحو الصندوق الخلفي للمركبة.وفور ابتعاده عن باب السائق، انفجرت العبوة الناسفة التي كانت ملصقة أسفل السيارة، تحت مقعد السائق، ليُصاب حمدان بجروح في قدميه.وقالت الصحيفة: "بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة، وتولى الجيش مسح مسرح الجريمة والمنطقة القريبة منه، بما فيها المبنى الذي يسكنه حمدان والمباني المجاورة، وتولّى فرع المعلومات التحقيق في الدائرة الأوسع، وسريعًا، توصل إلى خيوط دفعته لتنفيذ مداهمات في منطقة الواجهة البحرية لبيروت".وأضافت: "في مدينة طرابلس. حيث تمكّن محققو "المعلومات" من تحديد المشتبه فيه الذي أدار مجموعة من الأفراد لتنفيذ محاولة الاغتيال، وتبيّن أن المشتبه به لبناني من طرابلس، يُدعى أحمد بَيْتيّة ويبلغ من العمر (38 عامًا)، وكان يعمل في التجارة، متنقلاً بين لبنان وهولندا".وبيّنت الصحيفة أنّ بَيْتيّة قدِم إلى بيروت في بدايات كانون الثاني/ يناير الحالي، عبر مطار بيروت، وكان قد استأجر شقة لمدة أسبوع في منطقة الواجهة البحرية للعاصمة، عبر موقع على الإنترنت، وزار عائلته في طرابلس يوم وصوله، ثم عاد إلى بيروت، ومن الأخيرة، انتقل إلى صيدا أكثر من مرة، على رأس مجموعة تنفيذية، تولت مراقبة منزل حمدان، ونفّذت المجموعة يوم 11 كانون الثاني/ يناير مناورة يمكن الاستنتاج بأنها كانت محاولة للاغتيال، جرى وقف تنفيذها من دون معرفة السبب.وبحسب ما توصّل إليه المحققون، وفقًا للصحيفة، فإن بيتية ومجموعته، انتقلوا إلى صيدا فجر يوم 14 كانون الثاني/ يناير، وتولى أحدهم زرع العبوة الناسفة أسفل سيارة حمدان، قرابة الثالثة والنصف فجراً.