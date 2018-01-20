عدة إصابات في مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية وجنين

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين اليوم السبت، بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وذكرت وكالة (وفا) أن المسعف ناصر هوامش، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس.



بدوره، أفاد مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، بأن جيش الاحتلال قمع مسيرة، انطلقت بدعوة من حركة فتح بعد صلاة العصر تنديداً بقرارات ترامب الأخيرة، باستخدام كثيف للأعيرة المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة المسعف هواش برأسه إصابة طفيفة عولجت ميدانياً.



وأشار شهود عيان إلى أن مستوطنين اثنين مسلحين، شوهدا على قمة الجبل المطل على الشارع المغلق برفقة جيش الاحتلال قبل أن يتراجعا إلى مستوطنة (قدوميم) المقاومة على أراضي القرية.



في سياق ذي صلة، أصيب العديد من المواطنين، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في بلدة جبع جنوب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحمت بلدة جبع في خطوة استفزازية، ما تسبب في اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات الاختناق.



وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال مواطنين على حاجزين عسكريين نصبته على شارع جنين- نابلس بمدخل بلدة جبع الرئيسي، وآخر من الجهة الشرقية للبلدة على طريق ياصيد بعد استجوابهم.