فيديو: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالقدس

فيديو: إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المقدسيين عصر اليوم السبت، إثر قمع شرطة الاحتلال، مظاهرة مناهضة لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ورفضًا للزيارة المرتقبة لنائبه مايك بنس.

وبحسب صحيفة (القدس) فإنّ شابًا أصيب بيده جرّاء قنبلة صوت، فيما أُصيب آخرون بالاختناق، إثر إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال، اعتقلوا خلال المظاهرة المواطن المقدسي عبد بربر.

وينظم عشرات المقدسيين مظاهرات احتجاجية، بشكل مستمر في شارع صلاح الدين بالقدس منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 


 

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