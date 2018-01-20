معايعة تلتقي رئيس منظمة السياحة العالمية ونظيرتها الاسبانية

رام الله - دنيا الوطن

التقت وزيرة السياحة والاثار السيد رُلى معايعة برئيس منظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكاشفيلي في العاصمة الاسبانية مدريد وبحضور سعادة السفير كفاح عودة سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا.



في البداية قدمت الوزيرة معايعة لرئيس المنظمة تهانيها بمناسبة تولية منصب رئيس منظمة السياحة العالمية خلفا للدكتور طالب الرفاعي، مؤكده أهمية الاستمرار بالجهود الرامية لتحقيق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين وبالأخص في ظل ما يعانيه قطاع السياحة والتراث الثقافي الفلسطيني من معيقات وإجراءات سببها الاحتلال، بعد حصول فلسطين على لقب الوجهة السياحية الأكثر نموا في النصف الأول من العام 2017 بحسب احصائيات منظمة السياحة العالمية، هذه الاحصائيات والتي تؤكد أهمية هذا القطاع على مستوى العالم وتحدثت معايعة عن صورة الأوضاع والجهود والنجاحات التي حققها قطاع السياحة والاثار في فلسطين، مؤكد إصرار هذا القطاع على الاستمرار بالعمل والازدهار والتطور الى حين تحقيق ما يصبوا الية من نجاحات، مؤكدة أهمية الاستمرار بالعمل على تغيير الصورة النمطية السائدة عن السياحة في فلسطين وإعطاء صوة حقيقية وواقعية عن فلسطين وعن القطاع السياحي الفلسطيني من خلال انتهاج مجموعة من الأنماط السياحية الجديدة كليا لفلسطين والتي عملت على اثراء السلة السياحية الفلسطينية، فضلا عن الاستمرار بسياسة فتح أسواق سياحية جديدة للسياحة الوافدة الى فلسطين وتحقيق التشبيك المباشر مع مختلف القطاعات السياحية من مختلف دول العالم و تطوير زيارات تعريفية للأعلام السياحي وكالات السياحة من مختلف دول العالم للاطلاع عن ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات.



وتباحث الجانبان الحديث حول أهمية التعاون المشترك بين الطرفين وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية في المجال السياحي، وخاصة بعد الانتصارات التي حققتها فلسطين في الأمم المتحدة.



وكذلك سبل تعميق التعاون مع منظمة السياحة العالمية وخاصة في الجوانب التقنية والتدريبية لكوادر وزارة السياحة من أجل رفع الكفاءة والاداء والاستفادة من الخبرة الطويلة لمنظمة السياحة في هذا المجال.



وأعرب رئيس المنظمة عن سعادته لاستضافة الوزيرة معايعة والوفد الفلسطيني في مدريد مشيرا إلى أهمية فلسطين بالنسبة للسياحة الدولية لما تمثله وما تحويه من مواقع دينية وتراثية فريدة وهامية على مستوى العالم، ومؤكدا عملة على توفير كل السبل الممكنة للمساهمة في تعزيز العلاقة مع الجانب الفلسطيني وتشجيع السياحة الدينية والثقافية إلى فلسطين.



وفي سياق اخر التقت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة بنظيرتها الاسبانية السيدة ماتيلدا باستورا وزيرة الدولة الاسبانية للشؤون السياحية وذلك بحضور سعادة السفير كفاح عودة سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا وتحدثت معايعة عن اخر التطورات والمشاريع والإنجازات التي حققها قطاع السياحة والتراث الثقافي في فلسطين في الفترة الأخيرة، مؤكدة بان حصول فلسطين على الوجهة السياحية الأكثر نموا في النصف الأول من العام 2017 يؤكد جدية فلسطين وقطاعها السياحي الخاص بالقفز فوق كل العقاب التي تعترض طريق هذا القطاع وذلك لتحقيق النجاح بكون هذا القطاع هو الأهم على مستوى المنطقة في ظل التغيرات والتحديات التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، موجهه الدعوة لنظيرتها الاسبانية لزيارة فلسطين والاطلاع على إمكانيات هذا القطاع الواعد.



وتباحث الطرفان في سبل دعم جهود فلسطين في استقطاب المزيد من الوفود السياحية ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطيني، لما لذلك من أهمية في التأكيد على قوة وحضور القطاع السياحي الفلسطيني جنب الى جنب نظرائه من القطاعات السياحية العالمية الأخرى، علاوة على ما سيحققه من نمو في الدخل القومي الفلسطيني ، بالإضافة للتباحث في سبل دعم الجهود الرامية لتحقيق التشبيك المباشر بين القطاعين السياحيين الفلسطيني ونظيره الاسباني والتي ستؤدي لرفع اعداد الوفود السياحية الاسبانية القادمة لفلسطين وسيحقق نموا بأعداد الوفود القادمة لفلسطين.



من جهتها فقد اكدت الوزيرة الاسبانية على أهمية الاستمرار في عملية التعاون الثنائي المشترك والاستمرار في الجهود الرامية لتحقيق التشبيك المباشر بين القطاع السياحي الاسباني ونظيرة الفلسطيني، ودعم لجهود تنظيم زيارات مشتركة للأعلام السياحي للاطلاع عن كثب على ما يمتلكه القطاع السياحي الفلسطيني من إمكانيات ومواقع دينية وسياحية واثرية وذلك بالشراكة بين الطرفين .