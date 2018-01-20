مقتل مسلح "شديد الخطورة" في سيناء

فيديو أرشيفي: عملية أمنية فى سيناء

رام الله - دنيا الوطنلقي مسلح شديد الخطورة مصرعه اليوم السبت، خلال الملاحقات التي نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية للمسلحين وسط سيناء، بحسب ما جاء على موقع المتحدث العسكري المصري.وتم خلال الحملة الأمنية، ضبط بندقية آلية بحوزة القتيل، وكمية من الذخائر ونظارة رؤية وأجهزة اتصال، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال المتحدث: "تم اكتشاف وتدمير سيارتي دفع رباعي ودراجة نارية و5 أوكار خاصة بالمسلحين، تحوي كمية كبيرة من الاحتياجات الإدارية والوقود والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".كما تم ضبط مركبة تحمل كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على أحد المعابر المؤدية إلى وسط سيناء.