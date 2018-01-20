الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور بريف إدلب

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور بريف إدلب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت وحدات الجيش السوري اليوم السبت، مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب من الجهتين الجنوبية والشرقية لبسط السيطرة عليه.

وأوضح الإعلام الحربي المركزي في بيان له: أن قوات الجيش السوري، بدأت اقتحام مطار أبو الضهور العسكري من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المسلحة المرتبطة بها، مشيراً إلى تقدم وحدات أخرى من الجيش والحلفاء، لبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر.

فيديو أرشيفي: الجيش السوري يسيطر على القسم الجنوبي من مطار أبو الضهور العسكري بإدلب

 

أخبار ذات صلة

الرئيس المصري يبحث مع بنس التطورات في المنطقة

الرئيس المصري يبحث مع بنس التطورات في المنطقة

الجيش التركي يطلق عملية &#34;غصون الزيتون&#34; في عفرين السورية

الجيش التركي يطلق عملية "غصون الزيتون" في عفرين السورية

مايك بنس يصل القاهرة

مايك بنس يصل القاهرة

مقتل مسلح &#34;شديد الخطورة&#34; في سيناء

مقتل مسلح "شديد الخطورة" في سيناء

القوات العراقية تدمر ثلاثة مقرات لتنظيم الدولة بديالى

القوات العراقية تدمر ثلاثة مقرات لتنظيم الدولة بديالى

أردوغان: العملية العسكرية بعفرين بدأت فعلياً.. وهدفنا المقبل مدينة منبج

أردوغان: العملية العسكرية بعفرين بدأت فعلياً.. وهدفنا المقبل مدينة منبج

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز طفلا في الخليل ومستوطنون يستولون على دراجته

الاحتلال يحتجز طفلا في الخليل ومستوطنون يستولون على دراجته

آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله

آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله

إصابة طفل بجروح بليغة في حادث دهس بجنين

إصابة طفل بجروح بليغة في حادث دهس بجنين

فيديو: فتح: قرار ترامب تحدٍ للقانون الدولي ولعقيدة المسلمين والمسيحيين

فيديو: فتح: قرار ترامب تحدٍ للقانون الدولي ولعقيدة المسلمين والمسيحيين

عربي

الجيش التركي يطلق عملية &#34;غصون الزيتون&#34; في عفرين السورية

الجيش التركي يطلق عملية "غصون الزيتون" في عفرين السورية

مايك بنس يصل القاهرة

مايك بنس يصل القاهرة

مقتل مسلح &#34;شديد الخطورة&#34; في سيناء

مقتل مسلح "شديد الخطورة" في سيناء

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور بريف إدلب

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور بريف إدلب

منوعات

لقاء نادر وصادم .. مريم فخرالدين: &#34;رائحة فم عبدالحليم مقرفة&#34;

لقاء نادر وصادم .. مريم فخرالدين: "رائحة فم عبدالحليم مقرفة"

فيديو: ردود صادمة لأشخاص تبرعوا بخصل من شعرهم لمرضى السرطان

فيديو: ردود صادمة لأشخاص تبرعوا بخصل من شعرهم لمرضى السرطان

سروال روان بن حسين يضعها في موقف مُحرج والجمهور خايف من انفجاره

سروال روان بن حسين يضعها في موقف مُحرج والجمهور خايف من انفجاره

غادة عبدالرازق تُصور ابنتها وزوجها في وضع رومانسي .. والجمهور غاضب

غادة عبدالرازق تُصور ابنتها وزوجها في وضع رومانسي .. والجمهور غاضب