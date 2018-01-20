الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور بريف إدلب

فيديو أرشيفي: الجيش السوري يسيطر على القسم الجنوبي من مطار أبو الضهور العسكري بإدلب

رام الله - دنيا الوطناقتحمت وحدات الجيش السوري اليوم السبت، مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب من الجهتين الجنوبية والشرقية لبسط السيطرة عليه.وأوضح الإعلام الحربي المركزي في بيان له: أن قوات الجيش السوري، بدأت اقتحام مطار أبو الضهور العسكري من الجهة الجنوبية وسط مواجهات عنيفة مع هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المسلحة المرتبطة بها، مشيراً إلى تقدم وحدات أخرى من الجيش والحلفاء، لبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بالمطار من الجهة الشرقية والجنوبية الغربية، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر.