القوات العراقية تدمر ثلاثة مقرات لتنظيم الدولة بديالى

فيديو أرشيفي: القوات العراقية تسيطر على آخر معاقل تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطندمرت القوات العراقية اليوم السبت، ثلاثة مقرات تابعة لتنظيم الدولة، فيما حرقت زورقين، واستولت على أربع دراجات نارية، خلال عملية تفتيش نفذتها في ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالي، بحسب ما أعلنته مديرية الاستخبارات العسكرية.وذكرت المديرية في بيان لها اليوم السبت: "إن أبطال الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وبالتعاون مع اللواء الرابع واللواء 24 حشد شعبي، تمكنوا بعملية تفتيش ومداهمة لمناطق حافة نهر نارين والخلاوية في جلولاء بمحافظه ديالى من تدمير ثلاثة مقرات"، بحسب ما جاء على موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.وأضاف البيان: "تم الاستيلاء على أربع دراجات نارية، وحرق زورقين، وتدمير براميل وقود ومولدات ومواد غذائية داخل المقرات، وتمت عملية التفجير تحت السيطرة من قبل هندسة الفرقة الخامسة"، مشيراً إلى أن ذلك جاء تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العسكرية والمتضمنة تكثيف جهود البحث والمداهمة لأوكار ومقرات ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة المتهالكة.وكانت الأجهزة الأمنية في ديالى، نفذت مؤخراً سلسلة عمليات دهم، وتفتيش في مناطق عدة لتعقب خلايا تنظيم الدولة.