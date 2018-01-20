الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية تحاكي اجتياح لبنان وغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه سيجري تمريناً يحاكي الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان بينها "النبطية" و"بنت جبيل" و"مارون الراس"، فضلاً عن مناطق بقطاع غزة.



وأوضح جيش الاحتلال، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أن التدريب جرى هذا الأسبوع (لم يحدد بالضبط) بمشاركة كافة وحدات القوات البرية، بما فيها المدرعات والمدفعية والتجميع الحربي والهندسة وغيرها، ومشاركة جوية مختلفة.



وأضاف "حاكى التمرين الاستيلاء على قرية في جنوب لبنان أو قطاع غزة، ومواجهة سيناريوهات مختلفة".



وفي هذا الصدد قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، إن "التمرين حاكى الاستيلاء على قرى في جنوب لبنان ومنها النبطية ومارون الراس وبنت جبيل".



وأضاف أدرعي "من خلال التّعاون بين قوّاته، يستطيع الجيش الإسرائيلي الانتصار في أي معركة وحسم العدو".



ويجري الجيش الإسرائيلي على مدار العام، تدريبات تحاكي سيناريوهات مختلفة تتعلق أساساً بالأراضي الفلسطينية واللبنانية.