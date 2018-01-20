الشهر المقبل.. الشرطة الإسرائيلية ستقدم توصياتها بشأن القضية 1000

الشهر المقبل.. الشرطة الإسرائيلية ستقدم توصياتها بشأن القضية 1000
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية الثانية، إن الشرطة الإسرائيلية، تعتزم تقديم توصياتها الشهر المقبل في الملف 1000 المتعلق بالتحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تسهيل خدمات لهم.

وبحسب القناة، فإن الشرطة تضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف لتقديم التوصيات بشأنه إلى مكتب المدعي العام بعد توقفها عن إجراء مزيد من التحقيقات بشأنه، مشيرةً إلى أن تلك التوصيات تستند على أدلة قوية يمكن من خلالها تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، يتهم من خلالها بالرشوة وخيانة الأمانة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.

وأشارت القناة، إلى أن الشرطة لن تقدم في الوقت الحالي أي توصيات ضد نتنياهو في الملف 2000 المتعلق بمحادثاته مع مالك صحيفة (يديعوت أحرونوت)، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديم التوصيات بعد الانتهاء من جمع الأدلة، وأن هذا الملف سيكون مفصولاً عن ملف 1000.

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