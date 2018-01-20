حماس: استشهاد الأسير عطا الله بسبب الإهمال الطبي جريمة وحشية

حماس: استشهاد الأسير عطا الله بسبب الإهمال الطبي جريمة وحشية
عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس
رام الله - دنيا الوطن
تعقيباً على استشهاد الأسير حسين عطا الله في سجون الاحتلال، قال عبد اللطيف القانوع: الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس: "إن ارتقاء الأسير حسين عطا الله المصاب بالسرطان في سجون الاحتلال شهيداً بسبب الإهمال الطبي المتعمد؛ جريمة وفق كل القوانين، وتعكس وحشية الاحتلال، وسلوكه اللاإنساني تجاه الأسرى وتحديداً المرضى منهم.
 
وأضاف القانوع في تصريح صحفي له: "يتحمل الاحتلال مسؤولية ذلك، وإن مرور هذه الجريمة دون محاسبته ومعاقبته، سيزيد من إجرامه وتنكيله بحق الأسرى، ونحذر من ذلك".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحتجز طفلا في الخليل ومستوطنون يستولون على دراجته

الاحتلال يحتجز طفلا في الخليل ومستوطنون يستولون على دراجته

الزهار: فتح تريد من حماس القبول بالوضع المهين الذي يعيشه قطاع غزة

الزهار: فتح تريد من حماس القبول بالوضع المهين الذي يعيشه قطاع غزة

آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله

آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله

إصابة طفل بجروح بليغة في حادث دهس بجنين

إصابة طفل بجروح بليغة في حادث دهس بجنين

بنك فلسطين ينفي أنباء مصادرة أراضي وممتلكات التجار المقترضين بغزة

بنك فلسطين ينفي أنباء مصادرة أراضي وممتلكات التجار المقترضين بغزة

فيديو: فتح: قرار ترامب تحدٍ للقانون الدولي ولعقيدة المسلمين والمسيحيين

فيديو: فتح: قرار ترامب تحدٍ للقانون الدولي ولعقيدة المسلمين والمسيحيين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز طفلا في الخليل ومستوطنون يستولون على دراجته

الاحتلال يحتجز طفلا في الخليل ومستوطنون يستولون على دراجته

آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله

آمال حمد: نُحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير عطا الله

إصابة طفل بجروح بليغة في حادث دهس بجنين

إصابة طفل بجروح بليغة في حادث دهس بجنين

فيديو: فتح: قرار ترامب تحدٍ للقانون الدولي ولعقيدة المسلمين والمسيحيين

فيديو: فتح: قرار ترامب تحدٍ للقانون الدولي ولعقيدة المسلمين والمسيحيين

عربي

الجيش التركي يطلق عملية &#34;غصون الزيتون&#34; في عفرين السورية

الجيش التركي يطلق عملية "غصون الزيتون" في عفرين السورية

مايك بنس يصل القاهرة

مايك بنس يصل القاهرة

مقتل مسلح &#34;شديد الخطورة&#34; في سيناء

مقتل مسلح "شديد الخطورة" في سيناء

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور بريف إدلب

الجيش السوري يقتحم مطار أبو الضهور بريف إدلب

منوعات

لقاء نادر وصادم .. مريم فخرالدين: &#34;رائحة فم عبدالحليم مقرفة&#34;

لقاء نادر وصادم .. مريم فخرالدين: "رائحة فم عبدالحليم مقرفة"

فيديو: ردود صادمة لأشخاص تبرعوا بخصل من شعرهم لمرضى السرطان

فيديو: ردود صادمة لأشخاص تبرعوا بخصل من شعرهم لمرضى السرطان

سروال روان بن حسين يضعها في موقف مُحرج والجمهور خايف من انفجاره

سروال روان بن حسين يضعها في موقف مُحرج والجمهور خايف من انفجاره

غادة عبدالرازق تُصور ابنتها وزوجها في وضع رومانسي .. والجمهور غاضب

غادة عبدالرازق تُصور ابنتها وزوجها في وضع رومانسي .. والجمهور غاضب