حماس: استشهاد الأسير عطا الله بسبب الإهمال الطبي جريمة وحشية

رام الله - دنيا الوطن

تعقيباً على استشهاد الأسير حسين عطا الله في سجون الاحتلال، قال عبد اللطيف القانوع: الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس: "إن ارتقاء الأسير حسين عطا الله المصاب بالسرطان في سجون الاحتلال شهيداً بسبب الإهمال الطبي المتعمد؛ جريمة وفق كل القوانين، وتعكس وحشية الاحتلال، وسلوكه اللاإنساني تجاه الأسرى وتحديداً المرضى منهم.



وأضاف القانوع في تصريح صحفي له: "يتحمل الاحتلال مسؤولية ذلك، وإن مرور هذه الجريمة دون محاسبته ومعاقبته، سيزيد من إجرامه وتنكيله بحق الأسرى، ونحذر من ذلك".