استشهاد أسير في سجون الاحتلال متأثرًا بإصابته بمرض السرطان

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، بأن الأسير حسين عطا الله من مدينة نابلس، استشهد اليوم، في سجون الاحتلال، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان، وسط إهمال إدارة السجون.



وقال فارس: "إن الأسير استشهد في سجون الاحتلال، وتعرض لإهمال طبي متعمد وواضح ومستمر، وتم التقدم من هيئة الأسرى بطلب للإفراج عنه لأسباب صحية، لكن اللجنة الإسرائيلية، رفضت مما أدى لاستشهاده"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



والأسير عطا الله محكوم بالسجن لـ 35 عامًا، وفي أيلول الماضي، نظرت سلطات الاحتلال في طلب قدمته هيئة شؤون الأسرى للإفراج عن الأسير عطا الله بسبب حالته الصحية، لكنها رفضت الإفراج عنه.