حصاد الأسبوع: شهيدان و3 عمليات وإصابة 6 إسرائيليين

رام الله - دنيا الوطن

شهد الأسبوع الماضي، استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة العشرات، فيما أصيب 6 إسرائيليين بينهم 3 مستوطنون و3 جنود، ونفذت 3 عمليات، كما أحصيت 115 مواجهة في مختلف مناطق الضفة وغزة والداخل المحتل.



فقد شهد أمس الجمعة استمراراً لموجة المواجهات مع قوات الاحتلال، إذ سجلت أمس 14 مواجهة، توزعت بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما سجلت 14 إصابة بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة لعشرات حالات الاختناق، كما أصيب جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب جسر اللنبي، وجرى اعتقال المنفذ جهاد إلياس محمد الجعبري (55 عاماً) من الخليل.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل أمس فتاة فلسطينية (30 عاماً) بزعم حيازتها سكيناً لتنفيذها عملية طعن، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في منطقة الحاجز الجنوبي لقلقيلية.



وشهد الخميس، إصابة 3 مستوطنين بالحجارة، اثنان في مواجهات بلدة حزما، وآخر في منطقة سنجل، وأحصيت 7 مواجهات متفرقة في أنحاء الضفة الغربية.



واستشهد الأربعاء الشاب أحمد إسماعيل جرار (31 عاماً) من منطقة وادي برقين بجنين، بعد أن خاض اشتباكاً مسلحاً للتغطية على انسحاب رفاقه المقاومين بسلام، كما أعلن عن إصابة 3 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، فيما أصيب جنديان إسرائيليان أحدهما إصابته خطيرة، وسجلت 19 مواجهة تخللها إلقاء شبان فلسطينيين زجاجات حارقة في كل من منطقتي النبي صالح وبرقة.



وفي منتصف الأسبوع ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف إسرائيلية في عدة مناطق في الضفة الغربية، كمنطقة الطور ورأس العامود وعزون وعابود، فيما سجلت 19 مواجهة في ذات اليوم.



إلى ذلك، شهد الاثنين استشهاد الشاب أحمد عبد الجابر محمد سليم (24 عاماً) في مواجهات قرية جيوس بقلقيلية، كما أصيب 3 فلسطينيين آخرين، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في كل من منطقتي الرام وعزون، وتم تفجير عبوة ناسفة في محيط منطقة قبر يوسف، وأعلن عن عملية إطلاق نار في منطقة النبي إلياس، وذلك ضمن 14 مواجهة شهدتها الضفة وغزة.



ويوم الأحد، فقد ألقى شبان فلسطينيون زجاجة حارقة في منطقة قباطية، وسجلت 18 مواجهة في أنحاء الضفة وغزة، فيما أعلنت وزارة الصحة مطلع الأسبوع الماضي عن إصابة 5 مواطنين فلسطينيين خلال 7 مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها إلقاء زجاجات حارقة في منطقة العيساوية.