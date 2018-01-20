الصين تتهم سفينة حربية أمريكية باختراق مياهها الإقليمية

الصين تتهم سفينة حربية أمريكية باختراق مياهها الإقليمية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت وزارة الخارجية الصينية، السبت، سفينة حربية أميركية بدخول مياهها الإقليمية دون تصريح، مؤكدةً أنها ستتخذ "الإجراءات اللازمة" لضمان حماية سيادتها.

وقالت الوزارة، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، "إنه في مساء 17 كانون الثاني/ يناير اقتربت المدمرة الأميركية (هوبر) وأصبحت على بعد 12 ميلاً بحرياً من جزيرة هوانغيان في بحر الصين الجنوبي".

وتعرف جزيرة هوانغيان أيضاً باسم سكاربورو، وتقع في بحر الصين الجنوبي، وتتنازع الفلبين والصين على ملكيتها.

ونُقل عن لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله: إن البحرية أمرت السفينة بالتراجع بعد تحديد هويتها.

وأضاف، أن السفينة انتهكت سيادة الصين ومصالحها الأمنية وهددت سلامة السفن والأفراد في المكان.

وكانت الولايات المتحدة، قد انتقدت الصين لبنائها جزراً ومنشآت عسكرية في المنطقة قائلة: إنها يمكن أن تستخدم في تقييد حرية حركة الملاحة.

وأجرت سفن أميركية سلسلة دوريات بالمنطقة للتأكيد على "حرية الملاحة".

وقال لو: إن الصين تعارض تماماً استخدام حرية الملاحة كمبرر للإضرار بسيادتها، كما تحث الولايات المتحدة على "إصلاح أخطائها".

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم السبت: إن إرسال الولايات المتحدة المتكرر لسفن حربية للمنطقة "يقوض السلام والاستقرار الإقليميين" ويضر بالعلاقات الثنائية.

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