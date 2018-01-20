إسرائيل تبني أول نفق مائي يصل إلى القدس





وبحسب موقع " i24 news" قالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إنّه عند اكتمال المشروع، سيصل نفق المياه "يائيل" إلى 13 كيلومتراً، وسيصبح أطول نفق في إسرائيل بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو أكبر مشروع للمياه في البلاد منذ إنشاء الناقل الوطني للمياه".





وأوضحت الصحيفة، أنّه تم بناء أول خط أنابيب إسرائيلي متوجه إلى مدينة القدس على امتداد طريق بورما، وكان الهدف منه أن يحل محل خط الأنابيب البريطاني، وأنّ "قُطر الأنبوب آنذاك كان 46 سم"، وقد وضعت الأنابيب الثانية في عام1950، وكان قطرها 61 سم.





وأشارت، إلى أنّه "في عام 1979، تم افتتاح الأنابيب الثلاثة، قطرها 91 سنتيمتراً، مضيفةَ أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، اسحق رابين، أنشأ الأنبوب الرابع الذي وصل إلى قطر يبلغ 17 سنتيمتراً في عام 1994 وكان أول من وصل إلى شبكة المياه الوطنية".



وأشارت إلى، أنّ تكلفة المشروع تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار، بحيثُ يوفر النظام بكامل طاقته 65 ألف متر مكعب من الساعة.





ويمر مشروع "يائيل" الذي بدأ بناؤه قبل عام، حوالي 300 متر تحت الأرض، خلافاً لمعظم الأنفاق المائية في العالم، بما في ذلك نيويورك، حيثُ سيتم ضخ المياه في ضغط مرتفع، وهي خطوة تحمل العديد من الآثار الهندسية، من بين أمور أخرى، أن النظام بأكمله، سوف يضطر إلى تحمل ضغوط هائلة.





وفي تفاصيل بناء النفق المائي بحسب (هآرتس)، يتم حفر النفق باستخدام آلة حفر مخصصة تمتد على مسافة 270 متراً، على غرار الجهاز الذي يحفر أنفاق المترو في تل أبيب، وقد تم تركيبه عند مدخل النفق بالقرب من بلدة كيزالون ويخلف الجهاز الذي تشغله الشركة الألمانية "زوبلين" خط سكة حديد لنقل العمال والمعدات إلى النفق، ولكن معظمها تسرب الأوساخ.





العمل يتحول على الجهاز من 12 ساعة متتالية تحت الأرض، في أعماق النفق تم إنشاء غرفة طوارئ أيضاً في حالة الانهيار المفاجئ، وهي محمية ومجهزة بالأكسجين والماء والغذاء، التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 12 يوماً.





وتعتبر القدس أيضاً حالة خاصة لاستهلاك المياه، 800 متر فوق مستوى سطح البحر، هناك ما يقرب من مليون شخص يستهلكون المياه بكميات كبيرة، بالإضافة إلى أن المدينة على أطراف الصحراء، من دون مصادر مياه خاصة بها.





ومع ذلك، من المتوقع أيضاً أن يضر نظام المياه الجديد بالمناظر الطبيعية والبيئة، في السنوات الأخيرة كان هناك احتجاج جماهيرية ضد المشروع، فقد احتج سكان عين كارم على موقع محطة ضخمة للضخ عند مدخل وادي ميزا، مدعين أن هذه المنشأة يمكن أن تكون موجودة في مناطق أقل ضرراً بالمناظر الطبيعية والبيئة.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية في عددها الصادر الجمعة: إنّ محطة القدس للمياه على وشك الانتهاء من مشروع "نفق مائي" يصل من تل أبيب إلى مدينة القدس.