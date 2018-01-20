دولة عربية تتجه لإلغاء المهور في الزواج.. فمن هي؟

رام الله - دنيا الوطن

تستعد تونس لوقف العمل بالمهور في الزواج، وإلغاء إضافته في عقد الزواج، وذلك ضمن جهودها لتسهيل الزواج بين المواطنين.



وأعلنت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية التونسية، بشرى بلحاج حميدة، أن اللجنة بدأت في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النواب قبل أن تقدمها للرئاسة في 20 شباط/ فبراير ليعرضها بدوره في شكل مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.



وبينت حميدة، أن مقترح القانون التي تعمل عليه، سوف يضم وضع رئاسة العائلة مشتركة بين الأب والأم، وإلغاء المهر في عقد الزواج، بحسب موقع "بوابة تونس" التونسية.



كما يضم المقترح حرية اختيار اللقب العائلي "الأم أو الأب"، بالإضافة إلى إقرار الاختيار المسبق للنساء والرجال للعمل بنظام الإرث الإسلامي، أو نظام المساواة في الإرث الذي تبنته الحكومة.