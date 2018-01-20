مصرع 11 شخصاً وإصابة 46 في حادث تصادم حافلة مدرسية بتركيا

مصرع 11 شخصاً وإصابة 46 في حادث تصادم حافلة مدرسية بتركيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أحد عشر شخصاً مصرعهم، وأصيب 46 على الأقل، اليوم السبت، في حادثة تصادم حافلة مدرسية في تركيا، وفق ما أورد موقع (سبوتنك).

ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية عن أوزدمير كاكاكاك، حاكم مقاطعة "أسكي شهير" بوسط تركيا، قوله: إن الحافلة التي تقل الطلاب، اصطدمت بالأشجار على جانب الطريق السريع.

وأضاف، أن جميع المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات مختلفة، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وتم اعتقال السائق ومساعده.

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