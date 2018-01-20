بلغت قوته خمس درجات.. زلزال يضرب مدينة غرب إيران

فيديو أرشيفي: زلزال يضرب إيران

رام الله - دنيا الوطنتعرضت إحدى البلدات في محافظة كرمانشاه غربي إيران اليوم السبت، إلى زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس (ريختر)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (تسنيم) الإيرانية.من جهة أخرى، قال رضا محموديان، مدير دائرة الطوارئ في محافظة كرمانشاه، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية: "إن التحريات الأولية والتي أعلنت من جانب قائم مقام بلدة سومار، كشفت عن عدم وقوع ضحايا أو إصابات بين الأهالي جراء الزلزال"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).يذكر، أن زلزالاً مدمراً ضرب غرب محافظة كرمانشاه الواقعة غرب إيران بقوة 7.3 درجات على مقياش (ريختر) يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً وإصابة أكثر من 12 ألفاً آخرين.كما ألحق الزلزال أضراراً كلية أو جزئية بنحو 90 ألف وحدة سكنية وتجارية في عشر مدن و1930 قرية بالمحافظة.ومنذ ذلك الزلزال، وقع أكثر من 1700 تابع زلزالي في المنطقة لغاية الآن.يذكر، أن إيران تتعرض لزلازل، نظراً لأنها تقع فوق منطقة فوالق.