بضمان روسي.. إجلاء مدنيين عن الغوطة الشرقية

فيديو أرشيفي: إجلاء" الدفعة الثالثة والأخيرة من مرضى الغوطة الشرقية

رام الله - دنيا الوطنأكد يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أنه تم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري الليلة الماضية، إجلاء عشرة أشخاص من مدينة دوما الخاضعة للمعارضة المسلحة في غوطة دمشق.وذكر يفتوشينكو، أن المجموعة ضمت ثلاثة أطفال، أسعفوا إلى المستشفى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال: "نبذل قصارى الجهد لإجلاء كل المحتاجين للعلاج في الغوطة الشرقية، ونقلهم إلى المستشفيات".تجدر الإشارة إلى أن الغوطة الشرقية، هي إحدى مناطق وقف التصعيد الأربع المتفق عليها في سوريا بين الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران.وفي الـ 29 من كانون الأول/ ديسمبر، جرى أول إجلاء للمدنيين عن الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وشملت 111 مدنياً، بعد مفاوضات طويلة ومعقدة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة المسيطرة على المنطقة.ولعب المركز الروسي في حميميم دوراً مهماً ومفصلياً في المفاوضات ودخل فيها طرفاً ضامناً.