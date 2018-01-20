البيت الأبيض: الديمقراطيون فشلة ومعرقلون للكونجرس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر البيت الأبيض، أن اللوم يقع على المشرعين الديمقراطيين في فشل الكونجرس الذي يقوده الجمهورين في سن تشريع يحافظ على استمرار عمل الحكومة، واصفاً المعارضة اليسارية بـأنهم "فشلة معرقلون".



وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن "الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هم المسؤولون عن توقف عمل الحكومة، والليلة هم يضعون السياسة فوق أمننا القومي وعائلات العسكريين والأطفال المعرضين للخطر، وقدرة بلادنا على خدمة جميع الأمريكيين".



وتعهدت بعدم إجراء مفاوضات حول المطالب الديمقراطية بشأن سياسة الهجرة، حتى يتم تمرير تشريع إعادة فتح الوظائف الحكومية غير الضرورية.



وأضافت ساندرز، أن الرئيس دونالد ترامب "لن يتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين، بينما يحتجز الديمقراطيون مواطنينا الشرعيين رهائن؛ بسبب مطالبهم المتهورة".