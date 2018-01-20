أكثر من 15 فتاة اعتقلهن الحوثيون مصيرهن مجهول

أكثر من 15 فتاة اعتقلهن الحوثيون مصيرهن مجهول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رفضت جماعات الحوثي الكشف عن مصير أكثر من خمس عشرة فتاة، قام مسلحوها باختطافهن، أثناء مشاركتهن في مسيرة معارضة للجماعات منتصف الشهر الجاري.

وقالت المصادر: "إن عائلات المختطفات طرقت كل الأبواب لمعرفة مصير بناتها والمطالبة بالإفراج عنهن، دون أن تتمكن من معرفة أي شيء عن مكان وظروف اختطافهن في سجون الحوثيين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت: "إن جميع البلاغات التي أرسلت للمنظمات المحلية لم تلق أي استجابة من قبل المتمردين".

وأكدت المصادر، أن المعتقلات تعرضن للضرب والتعذيب أثناء اعتقالهن، ونقلن إلى قسم شرطة الجديري، قبل أن يتم نقلهن إلى جهة غير معروفة.

وشهدت صنعاء في 13 كانون الثاني/ يناير، وهي ذكرى مرور 40 يوماً على مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بيد الحوثيين، تظاهرة نسائية للتنديد بممارسات الجماعات الحوثية والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الحوثية.

لكن المتمردين قمعوا التظاهرة، واعتدوا بالضرب على المشاركات، وقاموا باختطاف بعضهن. 

ويعد اختطاف النساء، وتغيبهن في المعتقلات، ظاهرة غير مسبوقة وتحدٍ سافر للأعراف والتقاليد الاجتماعية والقبلية في اليمن. 

فيديو أرشيفي: الحوثي يختطف النساء في اليمن

 

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