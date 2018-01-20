الصفدي: القدس من قضايا الوضع النهائي ويقرر مصيرها بالتفاوض

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، ويقرر مصيرها بالتفاوض المباشر المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



جاء ذلك، خلال لقاء الصفدي بنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، حيث وضعه في صورة الموقف الأردني والعربي الرافض لقرار الاعتراف بمدينة القدس عاصمةً لإسرائيل.



وبحث الصفدي وتيلرسون العلاقات الثنائية وآليات تطويرها، إضافة إلى القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.



وأكد الصفدي ضرورة استمرار تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، مبيناً أهمية البعدين السياسي والحياتي لعمل الوكالة، الذي يحب أن يستمر وفق تكليف الوكالة الأممي.



وبحث الوزيران، تجديد مذكرة التفاهم حول الدعم الاقتصادي والعسكري للمملكة، والتي من المؤمل توقيعها في وقت قريب، حيث أكدا حرص البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وثمن الصفدي دعم الولايات المتحدة للمملكة، التي أكد تيلرسون مركزية دورها في جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، مستعرضاً ونظيره الأميركي المستجدات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجهود حل الأزمة السورية سياسياً عبر مسار جنيف، وبحثا المستجدات في منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، والتي تم التوصل الى الانفاق حول إطلاقها عبر محادثات أردنية أميركية روسية استضافتها المملكة.



واتفقا على استمرار التشاور حول سبل معالجة التحديات الإقليمية التي بحثها الصفدي خلال عدد من اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين أميركيين، وقيادات لمجلسي الشيوخ والنواب وممثلي مراكز أبحاث.