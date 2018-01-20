"بعد السماح لهن بدخول السينما والملاعب".. السعودية تفاجئ نساءها بقرار جديد

ووفقًا لبيان إدارة الجوازات السعودية الذي نشرته صحيفة "عكاظ" المحلية، فإن المتقدمات لتلك الوظيفة، يجب أن تكون جنسيتهن ومنشأهن من أصل سعودي، ومن حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.





ومن ضمن الشروط ألا تقل أعمارهن عن 25 عامًا، ولا تزيد على 35 سنة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة، وأن تكون لائقة طبيًا للخدمة العسكرية. يذكر أن السعودية سمحت مؤخرًا بدخول النساء صالات السينما، ومُنحن حق قيادة السيارات ودخول الملاعب وإعطائهن حرية تشجيع فريقهن المُفضل.

