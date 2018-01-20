اعتقالات لصحفيين أجانب في السودان

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت السلطات السودانية صحفيين اثنين كانا يغطيان الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم ضد غلاء الأسعار، حسبما أعلن مجلس الإعلام الخارجي الذي يتعامل مع أجهزة الإعلام الأجنبية في السودان.



ويعمل أحد الصحفيين في وكالة رويترز، بينما يعمل الآخر مراسلا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وقالت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن 5 صحفيين محليين اعتقلوا أيضا ودعت إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور.



ويشهد السودان موجة من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز، تواجهها السلطات بحملة قمع طالت العديد من رموز المعارضة وقادة الطلاب والمحتجين.



واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد رفعها سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (9 دولارات) إلى 450 (25 دولارا)، فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.